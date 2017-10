Les États-Unis se retirent de l’UNESCO

Les États-Unis ont annoncé jeudi qu’ils se retiraient de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), accusant l’institution d’être « anti-israélienne ».

Les États-Unis souhaitent conserver un statut d’observateur, a précisé le département d’État dans un communiqué, en lieu et place de leur représentation à l’agence onusienne dont le siège est à Paris.

Le retrait ne sera effectif qu’à compter du 31 décembre 2018, conformément aux statuts de l’UNESCO, ajoute-t-il.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère, et reflète les inquiétudes des États-Unis concernant l’accumulation des arriérés à l’UNESCO, la nécessité d’une réforme en profondeur de l’organisation, et ses partis pris anti-israéliens persistants. »

Washington avait prévenu début juillet de son intention de réexaminer ses liens avec l’UNESCO après sa décision de déclarer la vieille ville de Hébron, en Cisjordanie occupée, « zone protégée » du patrimoine mondial. Cette décision, qualifiée d’« affront à l’Histoire », « discrédite encore plus une agence onusienne déjà hautement discutable », avait alors déclaré l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley.

Les États-Unis, grand allié d’Israël, avaient déjà pris ses distances avec l’UNESCO. Ils avaient ainsi arrêté de participer à son financement en 2011 après que l’agence a admis les Palestiniens parmi ses États membres. Mais ils continuaient depuis à siéger au Conseil exécutif de l’UNESCO, composé de 58 membres.

Selon le département d’État, un statut d’observateur permettrait de continuer d’apporter la « vision » et l’« expertise » américaines « sur certains dossiers importants gérés par l’organisation », notamment « la protection du patrimoine mondial, la défense de la liberté de la presse » et la promotion des sciences et de l’éducation.

La directrice générale de l’Unesco Irina Bokova a immédiatement dit « regretter profondément » le retrait américain. « L’universalité est essentielle à la mission de l’UNESCO pour construire la paix et la sécurité internationales face à la haine et à la violence, par la défense des droits de l’Homme et de la dignité humaine », a-t-elle estimé.