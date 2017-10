«Une seule» solution avec la Corée du Nord, dit Trump, sans préciser

New York — Le président américain Donald Trump a affirmé dans un message énigmatique posté samedi sur Twitter qu’« une seule chose marchera » avec la Corée du Nord, sans dire laquelle, deux jours après une autre déclaration mystérieuse.

« Les présidents et leurs administrations parlent à la Corée du Nord depuis 25 ans », a tweeté M. Trump. « Les accords passés et les montants massifs d’argent versés n’ont pas eu d’effet ».

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

« Les accords ont été violés avant même que l’encre ne soit sèche », a-t-il poursuivi. « Désolé, mais il n’y a qu’une seule chose qui marchera », a conclu le milliardaire, sans autre détail.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!