La compagne du tueur de Las Vegas ignorait son projet de fusillade

Los Angeles — La compagne du tueur de Las Vegas ignorait tout des projets de fusillade de Stephen Paddock, d’après une déclaration lue par son avocat Matthew Lombard mercredi à Los Angeles.

Dans ce texte, Marilou Danley dit avoir connu en la personne de Stephen Paddock, qui s’est donné la mort après avoir abattu 58 personnes et blessé plus de 500 autres dimanche, « un homme gentil, attentif, tranquille ». « Il ne m’a jamais rien dit » laissant entrevoir « que quelque chose d’horrible allait se passer », ajoute-t-elle.

« Il y a un peu plus de deux semaines, Stephen m’a dit qu’il avait trouvé un billet à bas prix pour les Philippines et qu’il voulait que je fasse un voyage là-bas pour voir ma famille. Comme tous les Philippins qui vivent à l’étranger, j’étais heureuse à l’idée de rentrer chez moi, voir ma famille et mes amis », poursuit cette déclaration lue.

Elle ajoute que pendant qu’elle était aux Philippines, Paddock lui a transféré de l’argent « en disant que c’était pour que j’achète une maison pour moi et ma famille. J’étais reconnaissante mais inquiète que ce voyage inattendu » dans son pays natal « puis l’argent soient une manière de rompre avec moi ».

« Il ne m’est jamais venu à l’esprit en aucune façon qu’il planifiait des violences contre quiconque », affirme encore Mme Danley, qui est arrivée à Los Angeles mardi soir « sachant que le FBI et la police de Las Vegas voulaient me parler ».

Elle se dit « dévastée par les morts et les blessés » et « en tant que mère et grand-mère mon cœur est brisé pour tous ceux qui ont perdu des proches », dit-elle encore.

Stephen Paddock a ouvert le feu dimanche depuis sa chambre au 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay de Las Vegas sur un concert juste en face, tuant 58 personnes et en blessant plus de 500 autres, soit la fusillade la plus meurtrière de l’histoire américaine récente.

