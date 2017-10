Le secrétaire d'État de Trump, Rex Tillerson, n'a «jamais envisagé de démissionner»

Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a affirmé mercredi qu'il n'avait « jamais envisagé de démissionner », lors d'une rare conférence de presse donnée à la suite d'informations de presse faisant état de graves dissensions avec le président Donald Trump.

« Il ne m'est jamais venu à l'idée de partir. J'ai été nommé par le président et je suis là aussi longtemps que le président a le sentiment que je peux être utile pour atteindre ses objectifs », a déclaré M. Tillerson au Département d'État.



The @NBCNews story has just been totally refuted by Sec. Tillerson and @VP Pence. It is #FakeNews . They should issue an apology to AMERICA!

NBC News rapportait mercredi qu'au cours de l’été, Rex Tillerson avait traité Donald Trump de « débile » à la fin d’une réunion au Pentagone, et menacé de démissionner à la même époque en raison de différends profonds avec le président.

Selon ce média, qui cite plusieurs hauts responsables américains, le vice-président Mike Pence a rencontré le chef de la diplomatie quelques jours après cette réunion houleuse du 20 juillet pour lui demander d’être plus respectueux à l’égard du président.

Il n’est pas clair si Donald Trump a été mis au courant du qualificatif employé par son ministre. Selon NBC, Mike Pence et d’autres figures de l’administration ont insisté pour que Rex Tillerson ne démissionne pas.

Un proche conseiller du secrétaire d’État a toutefois démenti formellement dans l’article de NBC la menace de démission ainsi que le fait que Rex Tillerson ait qualifié Donald Trump de « débile ».

« Waouh, tant de Fake News aujourd’hui », a tweeté mercredi de bon matin le président. « Peu importe ce que je fais ou dis, ils n’écriront ni ne diront jamais la vérité. Les Médias Fake News sont hors de contrôle », a-t-il ajouté, sans que l’on sache s’il faisait référence à cet article ou à d’autres.

Wow, so many Fake News stories today. No matter what I do or say, they will not write or speak truth. The Fake News Media is out of control!