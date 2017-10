Le FBI entend la petite amie du tueur de Las Vegas

La petite amie du tueur de Las Vegas Stephen Paddock, de retour mercredi aux États-Unis, était entendue par le FBI pour tenter d'éclaircir le mobile du carnage qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis.

Dans une Amérique en deuil, émue par les portraits de victimes que les médias commençaient à diffuser, le président Donald Trump est attendu mercredi à Las Vegas pour y rencontrer des blessés ainsi que les forces de l'ordre. Il a qualifié le tueur de « malade » et de « dément ».

It is a "miracle" how fast the Las Vegas Metropolitan Police were able to find the demented shooter and stop him from even more killing!