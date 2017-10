Deux Canadiens parmi les victimes à Las Vegas

Deux Canadiens ont été tués dans l’attaque survenue dimanche soir lors d’un festival de musique à Las Vegas, qui a fait au moins 58 morts et 515 blessés.

La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a confirmé lundi que Jessica Klymchuk, une Albertaine, faisait partie des victimes.

Our hearts go out to the loved ones of the Albertan who was killed in the Las Vegas attack. We are so sorry for your loss.