Trump accuse la Corée du Nord d’avoir «sévèrement torturé» Otto Warmbier

Donald Trump a accusé Pyongyang d’avoir « torturé au-delà de l’imaginable » l’étudiant américain Otto Warmbier, décédé en juin 2017 une semaine après son rapatriement de Corée du Nord dans le coma, dans un tweet publié mardi matin.

« Superbe interview sur Fox & Friends des parents d’Otto Warmbier : 1994-2017. Otto a été torturé au-delà de l’imaginable par la Corée du Nord », a écrit le président américain sur Twitter. Aucun responsable américain n’avait jusqu’ici accusé publiquement la Corée du Nord d’avoir torturé le jeune étudiant, arrêté à Pyongyang en janvier 2016.

Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea.