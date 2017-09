Anthony Weiner en prison pour ses sextos

Photo: Mark Lennihan Associated Press

New York — L’ancien parlementaire américain Anthony Weiner, favori pour la mairie de New York avant de voir sa carrière brisée par des échanges lubriques sur les réseaux sociaux, a été condamné lundi à 21 mois de prison ferme. La juge d’un tribunal fédéral de Manhattan, Denise L. Cote, l’a déclaré coupable d’avoir transmis des éléments obscènes à une mineure de moins de 16 ans. En l’occurrence, Anthony Weiner avait fait des commentaires sexuels à une jeune femme de 15 ans qui l’avait sollicité. À l’énoncé du jugement, qui portait sur des faits intervenus entre janvier et mars 2016, Anthony Weiner a enfoui son visage dans sa main gauche et a fondu en larmes. La peine a été assortie d’une période de trois ans de liberté conditionnelle pour cette ancienne star de la politique, connue aussi pour son mariage avec la plus proche conseillère d’Hillary Clinton, Huma Abedin, qui n’était pas présente à l’audience lundi. Pour ce New-Yorkais de 53 ans, qui avait plaidé coupable et évité ainsi un procès, se privant toutefois de la possibilité d’un appel, la conclusion de cette affaire constitue la dernière étape d’une longue descente aux enfers.