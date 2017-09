Trump remet en question l'accord avec l'Iran après son test de missile

Washington — Le nouveau test de missile par l’Iran remet en cause l’accord international avec Téhéran sur le nucléaire, a déclaré samedi le président américain Donald Trump, qui a également accusé l’Iran de collusion avec la Corée du nord.

« L’Iran vient de tester un missile balistique capable d’atteindre Israël. Ils travaillent aussi avec la Corée du nord. Nous n’avons pas vraiment un accord ! », a tweeté le président américain.

Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have!