Russie: Facebook collabore

San Francisco — Facebook va fournir au Congrès américain, qui enquête sur une possible influence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016, des informations sur des publicités liées à ce pays postées sur le réseau social. Il y a deux semaines, le groupe avait révélé que des centaines de faux comptes probablement activés depuis la Russie avaient été utilisées pour acheter des publicités afin de nourrir des tensions politiques aux États-Unis avant et après l’élection présidentielle de 2016. Depuis, la pression montait autour du groupe pour qu’il fournisse le contenu de ces publicités au Congrès. « Je crois fermement dans le processus démocratique et dans le fait de protéger son intégrité », a déclaré jeudi le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, dans une déclaration en direct sur le réseau social. « Je refuse que quiconque utilise nos outils pour saper la démocratie », a-t-il ajouté.