À l’ONU, Donald Trump s’en prend à la Corée du Nord et à l’Iran

Le président américain Donald Trump a dénoncé mardi les « États-voyous » qui mettent le monde en danger, à commencer par la Corée du Nord, qu’il a menacé de « détruire totalement », et l’Iran, dans son premier discours devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Alors que le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avait ouvert les débats en plaidant pour un « monde sans armes nucléaires » et une « solution politique » à la crise coréenne, le président américain s’en est pris violemment au « régime vicieux » de Pyongyang.

Voyez les faits saillants du discours de Donald Trump devant l'ONU

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un s’est embarqué dans « une mission-suicide », a lancé le président américain, le qualifiant à nouveau d’« homme-fusée ».

Dénonçant les « États-voyous » qui « violent tous les principes sur lesquels reposent les Nations unies », Donald Trump a également attaqué l’Iran et dénoncé à nouveau l’accord signé par les grandes puissances avec Téhéran pour encadrer le programme nucléaire de ce pays et s’assurer qu’il ne serve pas à le doter de l’arme atomique.

L’accord nucléaire de 2015 est « un des pires auxquels les États-Unis aient jamais participé » et représente un « embarras » pour eux, a-t-il lancé dans l’hémicycle des 193 États membres de l’ONU.

« Nous ne pouvons pas laisser un régime meurtrier continuer ses activités déstabilisatrices [...] et nous ne pouvons pas respecter un accord s’il sert à couvrir l’éventuelle mise en place d’un programme nucléaire », a déclaré M. Trump, qualifiant l’Iran de « dictature corrompue ».

Pyongyang et Téhéran sont les « deux bêtes noires » des États-Unis depuis l’arrivée à la Maison-Blanche en janvier du milliardaire américain.

Parmi ses autres cibles, le Venezuela. Le président américain a dénoncé une « situation inacceptable » dans la « dictature socialiste » du président Nicolas Maduro.

« Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En tant que voisin et ami responsable, nous devons avoir un but » pour les Vénézuéliens : « récupérer leur liberté, remettre le pays sur les rails et regagner la démocratie », a-t-il souligné, en se disant prêt à « de nouvelles actions », sans préciser lesquelles.

Donald Trump, qui avait salué lundi les nobles objectifs de multilatéralisme de l’ONU tout en dénonçant sa « bureaucratie », a également averti qu’il « placerait toujours l’Amérique d’abord » et que l’armée américaine serait « bientôt plus forte que jamais ».

Des pays « indépendants » et « forts » sont à la base de l’ordre mondial, a-t-il fait valoir, défendant une vision unilatéraliste du monde.

Par contraste, Antonio Guterres a averti contre le risque de guerre avec la Corée du Nord et appelé, en début de journée, le Conseil de sécurité « à maintenir son unité », car « seule l’unité permettra de dénucléariser la péninsule coréenne et [...] créer la possibilité d’un engagement diplomatique pour résoudre la crise ».