Appel aux dons pour la défense de Michael Flynn

Photo: Carolyn Kaster Associated Press

Washington — Les proches de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump Michael Flynn ont lancé un appel aux dons, pour faire face aux coûts croissants de défense dans l’enquête sur des accusations d’ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016, a-t-on appris lundi. Les factures des avocats de l’éphémère conseiller à la sécurité du président américain sont « énormes », indique le site créé par des amis et de la famille de M. Flynn pour recueillir ces fonds. Certains avocats se font payer jusqu’à 1000 $ de l’heure dans cette affaire. Le général Michael Flynn est au centre de l’enquête lancée par le procureur spécial Robert Mueller qui enquête principalement sur les accusations d’ingérences de la Russie dans la campagne présidentielle et sur des soupçons de collusion entre l’équipe de campagne de M. Trump et des responsables russes.