Dernière chance pour la diplomatie de Trump

Il promet « le feu » à répétition depuis des mois, tout en promouvant des stratégies de pression diplomatique. Le président américain, Donald Trump, se prépare à livrer son premier discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, alors qu’il a de nouveau menacé la Corée du Nord de la détruire cette fin de semaine. Alors que les options semblent s’épuiser, tous les yeux se tournent vers ce discours et les tensions avec la Corée du Nord.

M. Trump prendra la parole mardi devant le plus grand forum de diplomatie internationale pour exiger la pleine application des sanctions contre Pyongyang, incluant de la part de la Chine et de la Russie. Les échanges entre les deux capitales ont atteint un nouveau sommet de provocation dans les derniers jours, après un nouvel acte de défi.

La Corée du Nord a lancé un nouveau missile vendredi au-dessus du Japon, que le Pentagone a rapidement confirmé comme étant de portée intermédiaire. Ce lancement survient après un sixième test nucléaire concluant, le 3 septembre dernier, d’une bombe H suffisamment petite pour être montée sur un missile, selon le régime nord-coréen.

Le Conseil de sécurité de l’ONU avait infligé à l’unanimité à la Corée du Nord une huitième volée de sanctions pour tenter de la convaincre de renoncer à ses programmes balistique et nucléaire interdits. En réunion d’urgence à huis clos après le lancement de vendredi, le Conseil a fermement condamné les actions entreprises par Kim Jong-un.

Moquerie

Une condamnation qui ne l’a pas empêché samedi d’affirmer être proche de détenir l’arme nucléaire, dans un énième affront verbal : « Le but final est […] de faire en sorte que les dirigeants américains n’osent même plus envisager une option militaire contre la République populaire démocratique de Corée », a insisté le numéro 1 nord-coréen cité par l’agence de presse local KCNA.

Le président Trump s’est moqué du dirigeant en le désignant comme « l’homme-fusée » (« Rocket Man ») dans un message publié sur Twitter dimanche. « Toutes les options sont sur la table », a quant à lui prévenu le conseiller américain à la sécurité nationale, le général H. R. McMaster, une formule diplomatique pour évoquer l’action militaire.

Nikki Haley, l’ambassadrice américaine à l’ONU, s’est permis des mots plus tranchants. « Nous savons tous que si la Corée du Nord garde ce comportement agressif, et que si les États-Unis doivent se défendre ou défendre leurs alliés, la Corée du Nord sera détruite », a-t-elle affirmé sur le réseau CNN.

La carotte et le bâton

Un communiqué officiel de la Maison-Blanche vendredi disait vouloir « maximiser la pression économique et diplomatique ». Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, explicitait d’autre part dimanche les « quatre non » de la stratégie de Washington : pas de « changement de régime », pas « d’effondrement du régime », pas de « réunification accélérée de la péninsule », et « nous ne cherchons pas de raison pour envoyer nos forces au nord de la zone démilitarisée ».

Il ne s’agit pas encore de mettre la table de négociations potentielles, même si les présidents russe, Vladimir Poutine, et français, Emmanuel Macron, ont appelé à des discussions directes avec Pyongyang pour mettre un terme à cette surenchère belliqueuse. Mais ce déballage de M. Tillerson « signale en quelque sorte “venez nous parler” aux Coréens du Nord », analyse Jean-François Bélanger, doctorant en science politique à l’Université McGill.

D’une part, « le gouvernement a perdu de la crédibilité avec leur paquet de menaces qui ne sont pas mises à exécution », dit celui qui est également membre du Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI). De l’autre, les risques de guerre sont de plus en plus réels, une guerre que les Américains se croient certains de gagner.

Des attaques nucléaires tous azimuts restent toutefois peu vraisemblables à cause des conséquences dévastatrices. Même dans les scénarios minimisant les pertes en vies humaines, « le prix à payer est excessivement élevé », insiste M. Bélanger. La dissuasion nord-coréenne fonctionne donc en un sens, mais les enchères ne peuvent monter indéfiniment.

Verra-t-on le bout de cette poussée vers l’abîme de l’ennemi ? « L’utopie de les désarmer est finie », tranche le chercheur. Certains gros joueurs, notamment les Russes, pourraient être tentés d’offrir officieusement un marché à Kim Jong-un : le reconnaître comme un état nucléaire pour forcer la négociation sur des restrictions de son programme. Tracer une ultime ligne à ne pas franchir, en octroyant une grande concession, celle en fait recherchée par le régime.

Rappelons que les discussions entre Pyongyang et cinq grandes puissances – États-Unis, Chine, Japon, Russie et Corée du Sud –, entamées en 2003, sont gelées depuis 2008.

Souveraineté

La Chine, liée économiquement à la Corée du Nord, semble également exaspérée par son voisin et toujours inquiète pour sa frontière.

Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, signait dimanche une lettre dans le New York Times pour appeler à la solidarité devant la menace nord-coréenne. Il qualifie dans son texte cette menace de « sans précédent, grave et imminente » et doit rencontrer le président américain jeudi, ainsi que leur homologue sud-coréen, Moon Jae-in.

C’est dans ce contexte que Trump doit exposer plus en profondeur sa vision de « America First » en faisant ses premiers pas à l’ONU.

Sur les grandes chaînes de télévision américaines, la conseillère du président Kellyanne Conway a déjà annoncé que le président américain fera la promotion de la « souveraineté » et du « leadership mondial ».

Cette même insistance sur la « souveraineté » a été mise de l’avant pour justifier le retrait des Américains des Accords de Paris sur le climat. Le président des États-Unis s’exprimera d’abord lundi sur la réforme qu’il souhaite imposer à l’ONU.