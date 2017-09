Trump signe une résolution condamnant les suprémacistes blancs

Washington — Le président américain Donald Trump a promulgué jeudi une résolution du Congrès rejetant les « nationalistes blancs » et les « suprémacistes blancs », après des violences racistes à Charlottesville en août.

Donald Trump a signé la résolution qui « rejette les nationalistes blancs, les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, les néonazis et les autres groupes prônant la haine ».

Propos controversés

Le Congrès des États-Unis avait adopté à l’unanimité une résolution mercredi, un texte que le président Donald Trump, critiqué pour ces atermoiements sur ce dossier, s’était immédiatement engagé à signer.La résolution été conçue pour condamner officiellement les violences de Charlottesville, en août, lors desquelles une manifestante antiraciste, Heather Heyer, a été tuée par un conducteur fonçant dans la foule. Dix-neuf personnes avaient aussi été blessées à cette occasion.S’il avait effectivement condamné les attaques racistes lors d’une allocution solennelle faite depuis la Maison-Blanche, Donald Trump avait, dès le lendemain, suscité la stupeur au sein de la classe politique américaine, y compris dans son camp républicain, en tenant des propos pour le moins ambivalents.« Je pense qu’il y a des torts des deux côtés », avait-il lancé lors d’une conférence de presse improvisée depuis la Trump Tower , semblant renvoyer dos-à-dos les membres de la droite suprémaciste qui s’étaient donné rendez-vous à Charlottesville et les manifestants venus les dénoncer.La ville de Virginie a été le théâtre pendant moins de 24 heures de confrontations violentes entre le Ku Klux Klan et des militants suprémacistes blancs, qui s’opposaient au déboulonnage d’une statue de général confédéré, et de nombreux contre-manifestants, d’autre part.Mais les parlementaires n’ont cité qu’un seul côté dans leur résolution dans laquelle ils demandent explicitement au président de dénoncer les groupes racistes, extrémistes, xénophobes, antisémites et partisans de la suprématie de la « race » blanche — et d’engager tous les moyens disponibles du gouvernement pour lutter contre ces groupes, notamment les néonazis et le KKK.