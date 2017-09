Trump s’allie avec les démocrates dans le dossier des «Dreamers»

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu’un accord politique sur la régularisation de centaines de milliers de jeunes clandestins aux États-Unis est « assez proche ».

« Je pense que nous en sommes assez proches, mais il nous faut une sécurité massive à la frontière », a affirmé le président juste avant de partir pour la Floride, dévastée par l’ouragan Irma. Cette question déchire le parti républicain dont une partie veut l’expulsion pure et simple de ces quelque 800 000 « Dreamers » arrivés enfants avec leurs parents et temporairement régularisés par l’ancien président démocrate Barack Obama.

Le président Trump avait démenti plus tôt jeudi matin s’être entendu avec les démocrates sur le sujet, tout en reprenant l’un de leurs arguments clés.

« Aucun accord n’a été trouvé hier soir sur le DACA », a écrit Donald Trump dans un premier tweet matinal, employant le nom du programme mis en place par son prédécesseur protégeant 800 000 jeunes sans-papiers arrivés enfants aux États-Unis contre la menace immédiate de l’expulsion.

Le président contredit ainsi les chefs des élus démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, qui ont affirmé mercredi soir avoir eu une rencontre « très productive » avec Donald Trump. « Nous nous sommes mis d’accord pour entériner les protections de DACA dans une loi rapidement et pour travailler sur la sécurité aux frontières, à l’exception du mur » séparant les États-Unis du Mexique, promis par le républicain pendant sa campagne, ont-ils écrit dans un communiqué.

Les « Dreamers » plongés dans l’incertitude

Donald Trump a mis fin le 5 septembre à ce programme (Deferred Action for Childhood Arrivals), appelant le Congrès à légiférer dans les six mois pour trancher sur la situation de ces jeunes, soudainement plongés dans une grande incertitude. Un compromis sur l’immigration, sujet qui divise Washington depuis des décennies, s’annonce extrêmement compliqué au Congrès.

« Il faudrait trouver un accord sur une sécurité maximale à la frontière en échange d’un consentement. Il serait soumis à un vote », a souligné Donald Trump dans son premier tweet, avant de poursuivre : « Le MUR, qui est déjà en construction sous forme d’une nouvelle rénovation de vieilles barrières et de murs déjà existants, continuera à être construit. »

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 septembre 2017

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 septembre 2017

Mais il a ensuite plaidé en faveur des jeunes « Dreamers » dans deux autres tweets.

« Est-ce que quelqu’un voudrait vraiment renvoyer de jeunes gens, bons, éduqués et accomplis, qui ont des emplois, certains servant dans l’armée ? Vraiment...! », a-t-il écrit avant de marteler de nouveau sa volonté d’un accord complémentaire sur le contrôle de l’immigration clandestine : « ... Ils sont dans notre pays depuis de nombreuses années sans que ce soit leur faute — amenés par leurs parents à un jeune âge. Plus une GROSSE sécurité à la frontière. »

Does anybody really want to throw out good, educated and accomplished young people who have jobs, some serving in the military? Really!..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 septembre 2017