Fusillade dans une école de l’État de Washington

Photo: Associated Press

Los Angeles — Un adolescent a trouvé la mort mercredi et trois autres ont été blessés lors d’une fusillade dans une école secondaire de l’État de Washington. Les dirigeants de l’hôpital Sacred Heart de Spokane ont de leur côté confirmé que les trois élèves blessés avaient été hospitalisés et se trouvaient dans un état stable. La police de Spokane, située à cinq heures à l’est de Seattle, a pour sa part indiqué qu’un suspect avait été arrêté. La fusillade a démarré vers 10 h à l’école Freeman de Rockford, près de Spokane. Dans une petite école comme Freeman, « on connaît tout le monde », souligne l’un des élèves, selon qui le tueur présumé avait eu un différend avec la victime décédée, même s’il n’est pas certain qu’il l’ait visée expressément. D’après le site Gunviolence.org, déjà 253 fusillades de masse ont eu lieu cette année aux États-Unis (274 sur la totalité de l’an dernier) et 10 817 personnes ont trouvé la mort à cause d’armes (sans compter environ 20 000 décès par suicide avec une arme à feu). Chaque année aux États-Unis, près de 15 000 enfants sont victimes de blessures par balles.