«Irma»: la Floride se prépare au pire

L’ouragan Irma, rétrogradé vendredi en catégorie 4, se déchaîne dans les Caraïbes où ses vents furieux et ses pluies torrentielles ont tué au moins douze personnes, alors qu’il fait trembler Cuba et la Floride.

Ce cyclone, classé jusqu’alors catégorie 5, au plus haut de l’échelle, reste extrêmement dangereux, accompagné de vents soutenus de 250 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) américain.

Vendredi, l’oeil du cyclone qui se dirigeait vers l’ouest, se trouvait au sud de l’archipel des Bahamas, à moins de 150 km au nord-est de Cuba.

Cuba était en alerte maximale alors que 10 000 touristes ont reçu l’ordre de quitter leurs hôtels ou résidences sur les côtes les plus exposées.

Irma devrait ensuite remonter vers la côte sud-est des États-Unis, frappant d’abord la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud.

Selon le NHC, l’oeil du cyclone se trouvera dimanche près des Keys, chapelet d’îles dans l’extrême sud de la Floride.

Des ordres d’évacuations obligatoires ont déjà été émis pour les zones côtières de Floride et en Géorgie, concernant près d’un million de personnes, la plus importante évacuation depuis 2005.

Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a ordonné la fermeture de vendredi à lundi de tous les établissements scolaires afin de pouvoir servir d’abris.

L’ouragan Irma va « être réellement destructeur » quand il arrivera en Floride, a prévenu jeudi Brock Long, chef de l’agence américaine des situations d’urgence (Fema) sur CNN.

« Du jamais vu »

Avant d’être rétrogradé, il a généré des vents à 295 km/h pendant plus de 33 heures, battant le record du super typhon Haiyan, qui en 2013 aux Philippines avait produit les mêmes vents pendant 24 heures.

« Une intensité d’une telle longévité, c’est du jamais vu dans le monde depuis le début de l’ère satellitaire », il y a une cinquantaine d’années, a souligné Météo France.

Quelque 1,2 million de personnes ont déjà été affectées, un nombre qui pourrait grimper à 26 millions, selon la Croix-Rouge.

Au moins deux personnes ont été tuées à Porto Rico, quatre dans les îles Vierges américaines, cinq sur l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin (dont au moins 4 du côté français et un côté néerlandais) et un à Barbuda.

À Porto Rico, plus de la moitié des 3 millions d’habitants se trouvait sans électricité et des refuges ont été ouverts pouvant accueillir jusqu’à 62 000 personnes.

À Haïti, Irma a provoqué une forte montée des eaux dans le nord-est et de forts vents ont emporté les toitures des maisons.

La République dominicaine a été balayée jeudi soir par des vents de 285 km/h et de fortes pluies, poussant à évacuer près de 20 000 personnes. Plus d’une centaine de maisons ont été détruites.

Dans les îles déjà frappées par Irma, les habitants décrivaient un spectacle de désolation.

À Saint-Martin, tout a « été soufflé » comme « par une bombe atomique », a témoigné sur la chaîne Franceinfo Dany Magen-Verge, habitante de cette île connue pour ses plages paradisiaques, où plus de 60 % des maisons sont désormais inhabitables.



Des pillages constatés

Côté néerlandais comme français, les autorités ont fait état de pillages. Cela constitue un problème « grave », a déclaré le premier ministre néerlandais Mark Rutte, annonçant que le port et l’aéroport avaient été « rouverts pour usage militaire ».

La ministre française des Outre-mer, Annick Girardin, a évoqué jeudi soir des « pillages réalisés juste devant (ses) yeux » lors d’une journée de reconnaissance à Saint-Martin et dans l’île française voisine de Saint-Barthélemy.

À Saint-Barthélemy, très prisée de la jet set, les dégâts sont également considérables et le premier ministre français Edouard Philippe a fait état d’une cinquantaine de blessés.

L’île de Barbuda (qui compte 1 600 habitants), frappée la première par l’ouragan est « totalement dévastée », selon Gaston Browne, le premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, territoire indépendant.

Il a estimé au passage que l’ouragan devait convaincre « ceux qui ne croient pas au changement climatique ».

L’île britannique d’Anguilla a été elle aussi entièrement rasée.

Des dégâts coûteux

Le coût des dégâts aux Antilles françaises devrait être « bien supérieur » à 200 millions d’euros (environ 294 millions de dollars canadiens), selon le patron du réassureur public français Caisse centrale de réassurance (CCR).

L’aide commençait à s’organiser, avec un pont aérien prévu depuis l’île française de Guadeloupe vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où il faudra « des semaines et des mois » pour un retour à la normale de l’électricité, a prévenu EDF, l’opérateur énergétique français.

Les Pays-Bas ont annoncé l’envoi de deux avions militaires à Saint-Martin et deux bâtiments militaires néerlandais sont sur la zone.

La Grande-Bretagne a débloqué jeudi soir près de 35 millions d’euros (plus de 50 millions de dollars canadiens) et annoncé l’envoi de deux avions militaires pour venir en aide aux territoires touchés, notamment dans les Îles Vierges britanniques où l’état d’urgence a été décrété et où le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, évoquait « de grands dégâts ».

Les Caraïbes pourraient ensuite subir deux autres ouragans de plus faible intensité : Jose, qui a toutefois été relevé en catégorie 3 avec des vents de 195 km/h, puis Katia.