Invitons les «Dreamers»

Plus d’un demi-million de « Dreamers », ces jeunes gens amenés aux États-Unis illégalement par leurs parents alors qu’ils n’étaient que des enfants d’âge mineur, sont menacés par le gouvernement Trump de devoir quitter le pays où ils ont grandi, étudié et se sont mis au travail sous la protection du gouvernement Obama, qui refusait de les renvoyer dans leur pays d’origine. Or, ces jeunes femmes et hommes sont, semble-t-il, instruits, compétents et travailleurs. Alors, pourquoi ne pas les inviter à venir s’établir au Canada ? L’invitation faite par le premier ministre Trudeau aux Haïtiens menacés d’être chassés des É.-U. pourrait être étendue à ces« Dreamers ». Bon nombre travaillent déjà pour Apple, Facebook, Google, etc. Paraît-il que les entreprises comme Ubisoft de Montréal peinent à trouver des employés formés dans ce domaine de haute technologie. On peut toujours rêver !