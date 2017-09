Corée du Nord: les États-Unis réclament un embargo pétrolier

Nations unies — Les États-Unis ont mis en avant mercredi leur projet de sanctions très fermes contre les ambitions nucléaires de la Corée du Nord, avec un embargo pétrolier et le gel des avoirs de Kim Jong-un, assurant qu’une action militaire n’était pas leur « premier choix ». Depuis le dernier essai nucléaire nord-coréen mené dimanche, le front uni affiché par la communauté internationale ces dernières semaines à l’ONU commence à se fissurer entre les partisans d’une ligne dure, menés par Washington, et le front du dialogue sous la houlette de Pékin. Et les tractations vont bon train pour tenter de laisser une chance à la diplomatie. Donald Trump s’est entretenu mercredi au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping. Ce dernier, dont le pays est le premier soutien de la Corée du Nord et destinataire de 90 % des exportations nord-coréennes, a appelé une nouvelle fois à « la résolution de la question nucléaire par des négociations ».