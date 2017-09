Trump fait le jeu de Pyongyang en s’aliénant Séoul

Donald Trump fait le jeu de Pyongyang et risque d’affaiblir une alliance vieille de plusieurs décennies en s’en prenant à la Corée du Sud, en snobant ses dirigeants et en menaçant d’annuler l’accord commercial avec Séoul.

Plus de 24 heures après le sixième essai nucléaire de Pyongyang, qui a revendiqué le test d’une bombe H, le président américain n’a toujours pas parlé avec son homologue sud-coréen Moon Jae-In, bien qu’il ait eu au téléphone le premier ministre japonais Shinzo Abe.

Dans une série de tweets après l’essai nucléaire de dimanche, le bouillant occupant de la Maison-Blanche a bien dénoncé l’attitude du Nord, mais il a aussi émis des critiques à l’égard du Sud.

« La Corée du Sud s’aperçoit, comme je le leur ai dit, que leur discours d’apaisement avec la Corée du Nord ne fonctionnera pas, ils ne comprennent qu’une chose ! », a-t-il lancé à l’intention de M. Moon, partisan d’un dialogue avec le régime de Kim Jong-Un.

