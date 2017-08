Discuter avec la Corée du Nord «n’est pas la solution», dit Trump

Washington — Le président des États-Unis Donald Trump a estimé mercredi que discuter avec la Corée du Nord n’était « pas la solution », laissant entendre que la recherche d’une solution diplomatique avec Pyongyang était abandonnée, en contradiction apparente avec la ligne de son administration.

« Depuis 25 ans, les États-Unis discutent avec la Corée du Nord et les paient, victimes d’un chantage. Discuter n’est pas la solution ! », a lancé le président américain, au lendemain du tir par le régime de Kim Jong-Un d’un missile au-dessus du Japon.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!