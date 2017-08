Trump réitère que «toutes les options sont sur la table» face à la Corée du Nord

Washington — Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois mis en garde mardi la Corée du Nord, affirmant que « toutes les options sont sur la table » après le tir par Pyongyang d’un missile balistique au-dessus du Japon.

« Le monde a reçu très clairement le dernier message de la Corée du Nord : ce régime a montré son mépris pour ses voisins, pour tous les membres des Nations Unies et pour les normes minimales d’un comportement international acceptable », a déclaré Donald Trump dans un communiqué de la Maison-Blanche.



« Les actions menaçantes et déstabilisantes ne font qu’accentuer l’isolement du régime nord-coréen dans la région et dans le monde. Toutes les options sont sur la table », a-t-il ajouté.



Ce dernier tir de missile qui s’est abîmé en mer après avoir survolé le Japon est considéré comme une escalade majeure.



Donald Trump s’est entretenu après le tir avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe, et les deux hommes sont convenus « d’accentuer la pression » sur la Corée du Nord, a indiqué mardi la Maison-Blanche.



Le président américain a déjà menacé à plusieurs reprises d’employer la force militaire contre la Corée du Nord si cette dernière ne mettait pas un terme à ses programmes balistiques et nucléaires.



Mais jusqu’ici Washington s’est contenté de mener des manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud.



Les experts militaires soulignent le risque très élevé de conflagration régionale en cas d’action militaire contre Pyongyang.



Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir en urgence mardi après-midi à la demande de Washington et Tokyo.



« Droit à l'autodéfense »



De son côté, l’ambassadeur de Corée du Nord à l’ONU a affirmé mardi que son pays avait « le droit à l’autodéfense » face aux « intentions hostiles » affichées par les États-Unis.

« Les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens actuellement en cours, en pleine tension sur la péninsule coréenne et en dépit des fermes avertissements de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ne sont rien d’autre qu’un acte fanatique qui ajoute de l’huile sur le feu », a déclaré à la Conférence sur le désarmement de l’ONU à Genève l’ambassadeur, Han Tae-Song.

D’autres détails suivront.