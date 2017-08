Les eaux continuent de monter au Texas, «du jamais vu»

Le pire des inondations reste à venir au Texas, ont prévenu les autorités américaines lundi, alors que le déluge de la tempête Harvey continue de s’abattre sur la région et notamment sur la métropole de Houston transformée par endroits en lacs.

L’agence fédérale des situations d’urgence, FEMA, a annoncé lundi s’attendre à devoir abriter 30 000 personnes dans des centres d’accueil temporaires.

Des milliers de secouristes sillonnaient la ville pour tenter d’exfiltrer les habitants les plus vulnérables, un travail de fourmi effectué avec de l’eau jusqu’à la taille ou par bateau.

Les précipitations ont déjà dépassé largement les 50 centimètres depuis jeudi dans la partie du Texas frappée directement par Harvey. Certaines villes en sont à plus de 70 centimètres. Et certaines zones pourraient encore recevoir 40 à 50 cm de précipitations cette semaine, selon le service météorologique national.

Le pic des inondations ne devrait donc être atteint que mercredi ou jeudi, a prévenu son directeur, Louis Uccellini, lors d’une conférence de presse à Washington.

« C’est un événement historique. Nous n’avons jamais rien vu de tel », a répété le chef de l’agence fédérale des situations d’urgence, Brock Long. « On n’aurait jamais pu imaginer de telles prévisions. »

L’ouragan Harvey a touché la côte texane dans la nuit de vendredi à samedi avec des vents violents de 215 km/h, et il a presque fait du sur-place depuis. Il a depuis été rétrogradé en tempête tropicale. Ce sont désormais les pluies torrentielles, et non les vents, qui représentent la plus grande menace.

Les prévisions sont incertaines, mais Harvey devrait se déplacer lentement vers l’est, en suivant la côte, dans les cinq prochains jours, en direction de la Louisiane et de La Nouvelle-Orléans.

Le président Donald Trump a signé lundi une déclaration d’état d’urgence pour la Louisiane, ce qui autorise le gouvernement fédéral à coordonner les opérations de secours avec les autorités locales.

Hosuton sous les flots

Les images les plus dramatiques venaient lundi de Houston, métropole de 2,3 millions d’habitants, quatrième plus grande ville des États-Unis, complètement paralysée par des dizaines de centimètres d’eau. Il y pleuvra encore lundi et mardi, selon la météo.

Les routes sont inondées, les aéroports et au moins deux hôpitaux sont fermés.

« C’est dingue de voir les routes sur lesquelles on conduit tous les jours qui sont totalement sous l’eau », dit à l’AFP un habitant, John Travis.

Le maire de la ville n’a pas assez de bateaux légers pour secourir les habitants isolés, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a dit lundi qu’il allait fournir quelque 150 bateaux et 300 véhicules capables de rouler sur des routes inondées.

L’agence FEMA, qui a quelque 5000 fonctionnaires déployés dans la région, s’attelle à fournir des générateurs électriques afin que des services essentiels tels que les centres d’appels 911 puissent continuer à opérer.

Et des forces de l’ordre supplémentaires ont été dépêchées pour assurer la sécurité, en plus des 3000 soldats de la Garde nationale.

C’est le pire ouragan à frapper les États-Unis depuis Katrina, qui avait fait plus de 1800 morts en 2005.

Au moins trois morts

Le bilan temporaire était de trois morts lundi.

Mais des zones entières sont encore inaccessibles ou submergées, et le gouverneur Abbott a estimé qu’il était trop tôt pour donner un bilan humain.

« C’est grave et ça va empirer », a-t-il averti sur Fox dimanche, soulignant que les dégâts atteindraient « des milliards de dollars ».

Le maire de Houston, le démocrate Sylvester Turner, a quant à lui dû justifier sa décision de ne pas ordonner une évacuation préventive : « Vous ne pouvez pas mettre 2,3 millions de personnes sur la route, c’est dangereux », a-t-il expliqué.

Mais le gouverneur Abbott, un républicain, a refusé toute polémique sur le sujet.

Donald Trump, qui vante depuis plusieurs jours la coordination entre autorités fédérales et locales, doit se rendre au Texas mardi.