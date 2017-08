Motomarines et chaînes humaines pour secourir les victimes de «Harvey»

D’habitude, c’est pour s’amuser que Bryan Curtis sort sa motomarine. Mais dimanche, c’était pour aller secourir ceux bloqués par la brusque montée des eaux provoquée par la tempête Harvey au Texas.

Cet habitant de Conroe, juste au nord de Houston, participe aux côtés de nombreux autres civils aux opérations de secours.

« À dire vrai, en ce moment, je ne pense même pas à moi. C’est juste que les gens ont besoin d’aide », confie-t-il à l’AFP. « Je suis là pour les aider, je veux apporter ma pierre ».

Avec des services de secours totalement dépassés par l’ampleur du désastre à Houston, la plus grosse ville du Texas et la quatrième des États-Unis, les volontaires ont vite trouvé à s’employer.

Certains ont formé des chaînes humaines, d’autres ont vite mis en marche le moteur de leur bateau pour transporter en lieu sûr des personnes coincées par les flots.

Des rues entières de Houston se sont retrouvées transformées en canaux, rendant impossible la circulation automobile. Seuls d’énormes camions parvenaient encore à passer, remplis de personnes évacuées tout heureuses d’avoir pu y grimper.

Le cumul total des précipitations pourrait atteindre 127 cm d’ici jeudi, d’après le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC).

L’ouragan Harvey, le plus puissant à frapper le Texas depuis 1961, a frappé la côte texane vendredi soir avant de redevenir tempête. Il a fait au moins trois morts alors que des zones entières restent encore inaccessibles.

« Nous passons au peigne fin les quartiers et lançons des appels avec des haut-parleurs pour attirer l’attention des gens et leur demander ‘hé, vous êtes prêts à évacuer ?’’», explique un policier local, Alan Rosen, à la télévision locale KTRK TV.

« Nous sommes inondés, voilà. Il n’y a pas assez de moyens, il n’y a jamais assez de moyens, pour tourner partout et secourir tout le monde », dit-il après avoir fait grimper des dizaines de personnes sur un véhicule de sauvetage. « Nous faisons vraiment de notre mieux ».

En pleine nuit, samedi, une patrouille a aperçu un homme accroché à un arbre. Les policiers ont alors formé une chaîne humaine au travers d’un bayou pour lui venir en aide. Une photo du rescapé, tout sourire, a ensuite été postée sur le fil Twitter de la police locale.

South Central Patrol officers formed a human chain across a bayou to save this citizen clinging to a tree last night #hurricaneharry pic.twitter.com/NbsEfAyGA8