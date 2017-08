Donald Trump revendique sa capacité à «changer de ton»

Sous le feu des critiques pour ses prises de parole discordantes, parfois contradictoires, dans la foulée des violences racistes de Charlottesville, Donald Trump a revendiqué jeudi sa capacité à « changer de ton ».

« Les Fake News déplorent mes différents types de discours », a-t-il lancé dans une série de tweets matinaux dont il est friand.

« Il y a eu l’Afghanistan (grave), le grand rassemblement (enthousiaste, dynamique, drôle) et le discours devant les anciens combattants de l’American Legion (respectueux et fort) », a-t-il ajouté.

« Dommage que les démocrates n’aient pas quelqu’un capable de changer de ton ! » a-t-il poursuivi, ironique.

The Fake News is now complaining about my different types of back to back speeches. Well, there was Afghanistan (somber), the big Rally.....