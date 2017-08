Donald Trump: un retrait rapide d’Afghanistan profiterait aux «terroristes»

Washington — Un retrait rapide d’Afghanistan créerait un « vide » qui profiterait aux « terroristes », a déclaré lundi soir Donald Trump en présentant la nouvelle stratégie des États-Unis pour « la plus longue guerre de l’histoire américaine ».



Le président américain a profité d’un discours à la nation télévisé pour affirmer sa détermination à poursuivre l’intervention militaire américaine en Afghanistan afin de déclarer éventuellement victoire, après plus de 16 ans de combats meurtriers.



M. Trump a déclaré que les conséquences d’une « sortie rapide » de l’Afghanistan sont « prévisibles et inacceptables », et que les militaires américains ont droit à « un plan pour la victoire et aux outils dont ils besoin ».



Le président avait écrit sur son fil Twitter, samedi, qu’il était arrivé à une décision sur l’Afghanistan, un jour après qu’il eut participé à une rencontre avec son équipe de sécurité nationale, à la résidence présidentielle de Camp David, au Maryland.



Plus de troupes?



Le président ne s’est toutefois pas avancé lors de son discours à la nation, lundi soir, sur un échéancier précis et sur le nombre de soldats, déclarant que les terroristes ne devaient jamais connaître les plans des États-Unis.



Mais le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a tout de même signalé peu après le discours de Donald Trump que les États-Unis et des pays alliés sont prêts à augmenter leurs troupes en Afghanistan.



« Je consulterai le secrétaire général de l’OTAN et nos alliés, dont plusieurs se sont également engagés à augmenter le nombre de soldats déployés », a dit dans un communiqué Jim Mattis, laissant ainsi entendre que Washington ferait de même.



En annonçant sa stratégie pour l’Afghanistan, Donald Trump avait déclaré : « Nous ne parlerons pas du nombre des soldats ou de nos plans de nouvelles actions militaires ».



Dialogue possible



Le président américain a laissé la porte ouverte à un dialogue avec certains rebelles. « À un moment donné, après un effort militaire efficace, peut-être qu’il sera possible d’avoir une solution politique incluant une partie des talibans en Afghanistan. » Mais il a prévenu le gouvernement afghan que le soutien américain n’était pas « un chèque en blanc ».



Évoquant la situation dans la région, il a tenté de mettre la pression sur le Pakistan voisin qui, a-t-il dit, « est souvent un refuge pour les agents du chaos, de la violence et de la terreur ».



Le Pakistan a « beaucoup à perdre s’il continue à abriter des criminels et des terroristes », déstabilisant l’Afghanistan voisin, cela doit changer « immédiatement », a mis en garde Donald Trump.



D'autres détails suivront.