Dix marins américains manquent à l’appel après une collision près de Singapour

Le contre-torpilleur porte le nom du père et du grand-père du sénateur républicain John McCain, tous deux des amiraux de la marine américaine.

Des navires provenant de plusieurs nations tentaient lundi de retrouver dix marins américains qui manquent à l’appel dans les eaux de l’Asie du Sud-Est, après une collision entre le contre-torpilleur lance-missiles USS John S. McCain et le pétrolier Alnic MC.

L’accident s’est produit à l’est de Singapour, près du détroit de Malacca.

Le navire de guerre américain a subi des dégâts importants à bâbord arrière.

Des navires et des aéronefs américains, indonésiens, singapouriens et malaisiens cherchent les marins américains. Quatre autres marins ont été évacués par un hélicoptère de la marine singapourienne, mais on ne craint pas pour leurs vies.

La collision s’est produite à 5 h 24, heure locale, à environ huit kilomètres des côtes de la Malaisie. Le USS John S. McCain a quand même été en mesure de rejoindre la base navale de Singapour par ses propres moyens.

On ne note aucune blessure à bord de l’Alnic, qui bat pavillon libérien. Le pétrolier a été endommagé à environ sept mètres au-dessus de l’eau, mais aucun déversement chimique ou de pétrole n’est rapporté.

