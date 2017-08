Trump à la recherche d’une stratégie pour l’Afghanistan

Donald Trump tentait vendredi de trouver une stratégie pour l’Afghanistan et de trancher entre les partisans d’un effort militaire accru dans la plus longue guerre des États-Unis et ceux qui suggèrent de passer le bourbier afghan par pertes et profits.

« En route pour Camp David pour une réunion importante sur la sécurité nationale, la frontière et l’armée (dont nous faisons rapidement la plus puissante jamais vue) », a tweeté le président.

Heading to Camp David for major meeting on National Security, the Border and the Military (which we are rapidly building to strongest ever).