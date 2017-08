Les deux présidents Bush condamnent les violences à Charlottesville

Les deux anciens présidents américains George H.W. Bush et son fils George W. Bush ont appelé mercredi les États-Unis à « rejeter le racisme, l’antisémitisme et la haine sous toutes ses formes », après les violences à Charlottesville.

Ce bref communiqué des 41e et 43e présidents américains, au ton très solennel, vient un peu moins de 24 heures après le tollé déclenché par Donald Trump qui a renvoyé dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs — dont un sympathisant a tué une jeune femme samedi à Charlottesville — et les manifestants antiracistes.

Statement by former Presidents @GeorgeHWBush and George W. Bush. pic.twitter.com/ssNQKmeYNm