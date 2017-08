L’extrême droite se réunit

Photo: Andrew Caballero-Reynolds Agence France-Presse

Washington — Le gouverneur démocrate de l’État américain de la Virginie, Terry McAuliffe, a appelé les habitants à éviter de se rendre samedi à un rassemblement d’extrême droite pour lequel la Garde nationale a été mise en alerte face aux risques de débordements. Des groupes de la droite radicale américaine, dont le Ku Klux Klan, ont prévu un vaste rassemblement unitaire à Charlottesville, une municipalité qui entend déboulonner la statue d’un général sudiste favorable à l’esclavagisme. Des milliers de militants nationalistes et de militants antifascistes sont attendus à ce rassemblement baptisé « Unite the Right Rally ».