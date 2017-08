Signes opportuns de rapprochement

Toujours à se déchirer depuis des années, les républicains et les démocrates donnent des signes réconfortants de collaboration au Congrès. Donald Trump se trouve involontairement à être utile, du moins ponctuellement, à l’amélioration de cette dictature bicéphale qu’est le système politique américain.

Le président Trump partait en vacances vendredi pour deux semaines, ce qui ne l’empêchera sûrement pas de continuer au petit matin de cracher sa rancoeur et d’assommer la planète avec ses tweets. Les élus du Congrès ont également suspendu leurs travaux — jusqu’au 5 septembre —, mais dans un état d’esprit étonnamment rénové qu’on n’aurait guère pu imaginer il y a quelques semaines encore : la majorité républicaine semble prendre enfin acte du fait que sa complaisance à l’égard d’une présidence amateur et dysfonctionnelle avait des limites.

À telle enseigne que s’est dessinée une suture entre élus républicains et démocrates — suture forcée, aux vues de l’échec patent de la majorité de droite à surmonter ses conflits internes sur le plan législatif. Entendu que démocrates et républicains retrouveront ample matière à se crêper le chignon à l’automne, quand il s’agira notamment de voter le budget de l’État fédéral et des réductions d’impôt inéquitables. Pour l’heure cependant, M. Trump est un homme dont la présidence est, à son corps défendant, propice au rapprochement bipartisan.

Il n’est pas anodin, du reste, que les sénateurs aient suspendu leurs laborieux travaux pour un mois non sans avoir voté jeudi à l’unanimité une interdiction faite au président de procéder à des nominations en leur absence. Façon de dire à M. Trump que ses balivernes ne les font vraiment plus rire.

Les deux piliers de ce fragile rapprochement ont été l’affaire russe et le débat touchant « l’abrogation et le remplacement » de la réforme de la santé — l’Obamacare. Pour l’essentiel, l’ensemble des républicains, sauf de rares exceptions, se sont tus pendant que le monstre qu’ils ont créé mentait à profusion et affichait son mépris pour l’État de droit. Leur silence leur est de moins en moins tenable, d’autant qu’il devient manifeste que la bêtise présidentielle nuit de plus en plus aux perspectives électorales des élus républicains à moins d’un an et demi des législatives de mi-mandat. Il paraît plausible que les démocrates parviendront à reprendre la majorité à la Chambre des représentants.

Avec le résultat qu’une certaine dissidence a commencé à se manifester plus clairement et que les leaders républicains au Sénat et à la Chambre des représentants, Mitch McConnell et Paul Ryan, ne s’en mêlent plus systématiquement pour rétablir la discipline de parti. On le voit, souligne notamment le commentateur politique David Leonhardt, dans la persistance avec laquelle le Sénat mène l’enquête sur le Russiagate que M. Trump voudrait voir disparaître. On le voit dans les récentes sanctions votées contre la Russie au grand dam du président qui, coincé, s’est résigné à en signer la loi pour éviter de nourrir les soupçons de collusion avec Moscou pendant la campagne présidentielle.

On l’a vu de la façon la plus singulière avec l’Obamacare. Encore qu’il s’en est fallu de peu pour que la réforme démocrate soit abrogée conformément aux voeux de M. Trump : la « dissidence » républicaine s’est résumée à trois voix.

Le début de la fin de la capitulation devant M. Trump ? Signes latents de révolte ? C’est oublier un peu vite que le Parti républicain menait depuis six ans une guérilla contre l’Obamacare. Le débat des dernières semaines montre surtout qu’il n’avait pas prévu de solution de rechange. Pris au piège de son incroyable imprévoyance — et par un président qui voudrait tout simplement voir l’Obamacare « imploser » et dont il menace maintenant de saboter le financement, peu importe que 22 millions d’Américains se retrouvent du jour au lendemain dans l’impossibilité de se procurer une assurance maladie à prix abordable —, les républicains sont aujourd’hui contraints de pencher pour une approche bipartisane qui consiste à accepter l’idée que l’Obamacare mérite non pas d’être enterré, mais amélioré. Ils auraient pu y penser plus tôt. Issue néanmoins opportune, comme c’est dans l’intérêt de la société américaine. La suite en septembre.