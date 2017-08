Moscou en accord avec Trump sur le mauvais état des relations russo-américaines

Le Kremlin a déclaré vendredi être d’accord avec les propos du président américain Donald Trump, qui a affirmé la veille que les relations russo-américaines étaient à un niveau « très dangereusement bas ».

« Nous partageons totalement cette opinion. Le danger vient d’un déficit de coopération et de collaboration dans les domaines qui sont vitaux pour nos deux pays et nos deux peuples », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que toute cette soi-disant histoire [sur une ingérence russe présumée dans l’élection américaine] était totalement absurde et sans fondement », a-t-il ajouté.

Les accusations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle ont figuré parmi les principales motivations des nouvelles sanctions contre Moscou, adoptées à une majorité écrasante par les parlementaires américains.

M. Trump a promulgué mercredi ces sanctions tout en prenant distance avec elles et blâmant le Congrès. « Nos relations avec la Russie sont à un plus bas historique et très dangereux », a-t-il tweeté jeudi.



Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!