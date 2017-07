Le chaos continue: Scaramucci quitte la Maison-Blanche

L’accalmie n’aurait pas pu être plus courte. Le jour même où la Maison-Blanche accueillait son nouveau secrétaire général pour redonner de la sérénité à une administration désorientée, le sulfureux directeur de la communication de Donald Trump, à peine arrivé, a quitté ses fonctions.

Au petit matin lundi, Donald Trump avait pourtant tenté de rassurer et insisté sur le fait qu’il n’y a « pas de chaos à la Maison-Blanche ».

Anthony Scaramucci, qui a repris avec fracas la communication de l’exécutif il y a 10 jours seulement, quittait son poste quelques heures plus tard.

On ne sait pas encore exactement s’il a été poussé à la démission par le président lui-même, mais il semble qu’il ait été victime d’un remaniement orchestré par le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, dont la prestation de serment a eu lieu lundi matin.

« Anthony Scaramucci va quitter son rôle de directeur de la communication de la Maison-Blanche », a déclaré la porte-parole de l’exécutif Sarah Sanders dans un communiqué.

« M. Scaramucci a senti qu’il ferait mieux de laisser au secrétaire général John Kelly une page vierge et la capacité de monter sa propre équipe », a-t-elle ajouté, sans préciser s’il conservera un rôle au sein de l’administration.

Des sorties « spectaculaires »

Anthony « The Mooch » Scaramucci a défrayé la chronique la semaine dernière à cause d’une interview dans laquelle il déversait une bordée de propos aussi injurieux que vulgaires sur des collaborateurs du président Trump.

« The Mooch » qualifiait notamment de « putain de schizophrène paranoïaque » l’ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, qui a démissionné dans la foulée. Il s’en est également pris dans un langage qu’il avoue volontiers « fleuri » à Steve Bannon, conseiller stratégique du président.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA