Tout va bien à la Maison-Blanche, assure Trump

Le président américain Donald Trump a nié lundi matin que le chaos régnait à la Maison-Blanche, en dépit de l’apparition au grand jour de rivalités au sein de son administration et d’échecs répétés sur la réforme emblématique de la santé.

« Record de la Bourse, meilleures statistiques économiques depuis des années, chômage au plus bas depuis 17 ans, salaires en hausse, frontière sécurisée, [Cour suprême] : pas de chaos à la [Maison-Blanche] », a tweeté le milliardaire lundi matin.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos!