Poutine annonce le renvoi de 755 diplomates américains

Le président Vladimir Poutine a annoncé dimanche le renvoi de 755 diplomates américains, après l’adoption de nouvelles sanctions contre Moscou, en estimant que des changements positifs dans les relations entre les deux pays ne sont « pas pour bientôt ».



« Nous avons attendu assez longtemps, en espérant que la situation changerait peut-être vers le mieux », a déclaré M. Poutine dans un entretien dont des extraits ont été diffusés sur la chaîne publique russe Rossia 24.



« Mais il semble que même si la situation change, ce n’est pas pour bientôt », a-t-il estimé.



Selon le maître du Kremlin, 755 diplomates américains devront quitter la Russie, après la décision annoncée vendredi par le ministère russe des Affaires étrangères de réduire, à partir du 1er septembre, à 455 les effectifs du personnel de l’ambassade des États-Unis et de ses consulats sur le territoire russe.



« Plus d’un millier de personnes travaillaient et travaillent encore » dans les représentations diplomatiques américaines en Russie, a indiqué M. Poutine. « 755 personnes devront arrêter leurs activités en Russie », a-t-il précisé.



Une telle réduction revient à ramener le personnel des représentations diplomatiques américaines au même niveau que celui du personnel des représentations russes aux États-Unis, selon la diplomatie russe qui a également suspendu l’utilisation par l’ambassade des États-Unis d’une résidence en périphérie de la capitale russe et d’entrepôts.



Le Sénat américain a adopté jeudi des sanctions pour punir la Russie de son ingérence présumée dans l’élection présidentielle. Ce texte, qui a été dénoncé par Moscou, mais aussi critiqué dans l’Union européenne parce qu’il permet de punir des entreprises européennes, a ensuite été soumis au président Donald Trump, qui a le choix de le signer en l’état ou de le bloquer.



Vendredi, la Maison Blanche a annoncé que Donald Trump signerait ce texte, lui donnant ainsi force de loi.