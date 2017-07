Donald Trump congédie le secrétaire général de la Maison-Blanche

Washington — Le président américain Donald Trump a remplacé vendredi le secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, et nommé à sa place le ministre de la Sécurité intérieure, le général John Kelly.



« J’ai le plaisir de vous informer que je viens de nommer le général/ministre John Kelly comme secrétaire général de la Maison Blanche », a annoncé Donald Trump sur Twitter. « C’est un grand Américain et un grand dirigeant », a-t-il ajouté.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juillet 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juillet 2017

Querelles intestines

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juillet 2017

Le départ de Reince Priebus intervient au terme d’un extraordinaire déballage des querelles intestines qui déchirent la Maison-Blanche depuis la nomination du nouveau directeur de la Communication, Anthony Scaramucci, le 21 juillet.Reince Priebus, 45 ans, est un cacique du parti républicain qui n’a jamais fait partie du cercle rapproché de Donald Trump.Sa position était devenue intenable depuis les attaques publiques très violentes d’Anthony Scaramucci contre lui et la démission du parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, considéré comme son allié dans l’équipe présidentielle.« Je voudrais remercier Reince Priebus pour son service et son dévouement au pays. Nous avons accompli beaucoup ensemble et je suis fier de lui », a ajouté le président américain dans un autre tweet.D'autres détails suivront.