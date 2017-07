Nouvel échec des républicains pour réformer l’Obamacare

Les républicains, minés par leurs dissensions internes, ont à nouveau échoué vendredi à abroger l’Obamacare, leur cheval de bataille depuis maintenant sept ans, ce qui constitue un sérieux revers pour le président Donald Trump.

Lors d’un vote tendu en pleine nuit, le Sénat a rejeté vendredi par 51 voix contre 49 une abrogation partielle de la couverture santé mise en place par le président Barack Obama en 2010.

« Trois républicains et 48 démocrates laissent tomber le peuple américain », a twitté le président Trump après le vote, « comme je l’ai dit depuis le début, laissez l’Obamacare imploser, puis négociez ».

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!