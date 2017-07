Hillary Clinton publie

Photo: Matt Rourke Associated Press

New York — L’ancienne candidate démocrate à l’élection présidentielle Hillary Clinton promet d’expliquer « ce qui s’est passé » durant la dernière campagne dans son nouveau livre, à paraître le 12 septembre, qu’elle présente comme son ouvrage le plus personnel. What Happened (« Ce qui s’est passé ») révélera ce qu’elle « pensait et ressentait durant ce qui a été l’une des élections présidentielles les plus controversées et imprévisibles de l’histoire », a indiqué jeudi l’éditeur Simon Schuster dans un communiqué. Hillary Clinton promet de faire vivre de l’intérieur « l’expérience personnelle intense que constitue le fait d’être la première femme investie par un parti majeur, lors d’une élection marquée par la fureur, le sexisme, les hauts grisants et les bas exaspérants, les coups de théâtre plus improbables que dans une fiction ».