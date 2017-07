Nouvelle attaque de Trump contre son ministre de la Justice

Le président Donald Trump a repris mercredi ses attaques publiques contre son ministre de la Justice Jeff Sessions — la quatrième fois en une semaine —, lui reprochant cette fois de ne pas avoir limogé le directeur par intérim de la police fédérale.

Depuis le 19 juillet, quand M. Trump a brutalement désavoué l’ancien sénateur — un fidèle de la première heure dans la conquête de la Maison-Blanche — les attaques publiques sur Twitter et ailleurs se sont multipliées.

Le président reproche à Jeff Sessions de s’être récusé dans l’enquête sur l’ingérence de Moscou dans l’élection américaine et les éventuelles complicités au sein de l’équipe Trump.

De fait, M. Sessions n’avait guère le choix. Ce pilier de la campagne de Donald Trump avait omis de rendre publique une rencontre avec l’ambassadeur de Russie à Washington plus tard révélée dans la presse.

Dans son tweet mercredi, le président a aussi érodé un peu plus la traditionnelle indépendance du ministère de la Justice, en se demandant pourquoi le directeur par intérim du FBI Andrew McCabe était toujours en poste.

Le président l’accuse d’être un ami de l’ex-patron du FBI James Comey, qu’il a limogé à cause de l’enquête russe. Et il reproche à l’épouse de M. McCabe d’avoir des liens avec Hillary Clinton, son ancienne rivale à l’élection présidentielle.

