Vote à suspense au Sénat américain pour relancer l’abrogation d’Obamacare

Soumis à une pression exceptionnelle de Donald Trump, les sénateurs américains votent mardi pour relancer la promesse républicaine d’abroger la réforme du système de santé de Barack Obama. Mais le vote risque d’échouer en raison de l’opposition de républicains modérés.

« Grande journée pour la santé. Après 7 ans de promesses, nous allons bientôt voir si les républicains sont à la hauteur ou non ! » a tweeté le président américain Donald Trump mardi.

Big day for HealthCare. After 7 years of talking, we will soon see whether or not Republicans are willing to step up to the plate!