Le Congrès va voter des sanctions contre la Russie, liant les mains de Trump

Washington — Un accord de principe a été trouvé ce week-end au Congrès américain pour voter la semaine prochaine de nouvelles sanctions contre la Russie, l’Iran et la Corée du Nord. La Maison-Blanche semblait encline dimanche à soutenir l’initiative.

Le Sénat avait adopté dans une quasi-unanimité le 15 juin une proposition de loi de sanctions contre la Russie et contre l’Iran, mais le texte était depuis bloqué à la Chambre des représentants, où les négociations ont finalement abouti samedi.

La Chambre votera mardi sur une loi sanctionnant non seulement la Russie, notamment pour son ingérence présumée dans la campagne présidentielle américaine et le rattachement de la Crimée, et l’Iran, mais également la Corée du Nord en raison de ses récents tirs de missiles balistiques.

Le texte faisait l’objet de résistance de la part de la Maison-Blanche, car il vise à lier les mains de Donald Trump pour l’empêcher de lever des sanctions existantes contre Moscou.

Le président américain, soupçonné de sympathies pour Vladimir Poutine, serait ainsi placé de facto sous la surveillance du Congrès.

Face au quasi-consensus au Congrès, la Maison-Blanche a fait part de son soutien de principe dimanche.

« Nous soutenons la législation actuelle, et nous continuerons à travailler avec la Chambre et le Sénat pour imposer ces sanctions sévères contre la Russie, jusqu’à ce que la situation en Ukraine soit pleinement résolue », a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, sur la chaîne ABC.

Mais le directeur de la communication Anthony Scaramucci, sur une autre chaîne, n’était pas aussi catégorique. Il n’a pas dit clairement si Donald Trump promulguerait la mesure si elle était adoptée.

« Il n’a pas encore pris la décision de signer la loi ou non », a-t-il dit sur CNN.

Même s’il s’y opposait, le Congrès pourrait surmonter son veto avec une majorité de deux tiers. « S’il met son veto, nous le surmonterons », a assuré le sénateur démocrate Ben Cardin sur Fox, certain que la loi serait in fine adoptée à une très large majorité.

Une fois qu’elle sera adoptée à la Chambre, le Sénat revotera, sans doute avant les vacances de la mi-août.

En Europe, cette initiative unilatérale du Congrès américain inquiète.

Un porte-parole de la Commission européenne a souligné que la loi en préparation « était motivée principalement par des considérations intérieures ».

« Les sanctions fonctionnent le mieux quand elles sont coordonnées », a-t-il mis en garde. « Actuellement, nos régimes de sanctions sont coordonnés », a-t-il ajouté, s’inquiétant que les nouvelles sanctions américaines aient des « conséquences non désirées ».

En particulier, Berlin avait protesté contre l’inclusion dans le projet initial de sanctions contre un projet de gazoduc Nord Stream 2, qui doit relier la Russie à l’Allemagne, en passant par la mer Baltique.

Le chef de la majorité de la Chambre, Kevin McCarthy, a fait allusion à ces inquiétudes en notant que le texte, qui n’est pas encore publié, maintiendrait « l’accès de nos alliés européens à des ressources énergétiques importantes à l’extérieur de la Russie ».

Kushner en commission

Par ailleurs, Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain, Donald Trump, s’entretiendra cette semaine à huis clos avec les commissions du Congrès enquêtant sur une éventuelle collusion entre la Russie et des membres de l’équipe de campagne Trump.

Le gendre du président témoignera lundi devant la commission du Renseignement du Sénat, selon son avocat, puis mardi devant celle de la Chambre des représentants.

Il sera interrogé sur ses contacts avec des Russes durant la campagne, dont le dirigeant d’une grande banque russe, l’ambassadeur à Washington, et une avocate russe qu’il a rencontrée avec le fils aîné de Donald Trump et son ex-directeur de campagne en juin 2016.

« Nous voulons savoir si ces rencontres ont eu lieu, et s’il y en a eu d’autres », a déclaré dimanche Adam Schiff, démocrate de la commission de la Chambre. « Ce sera sans doute le premier de plusieurs entretiens », a-t-il dit.

Selon lui, la séance de mardi durera deux heures.

Le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, a toutefois exprimé le souhait que ce soit « la dernière fois qu’il est obligé de parler de la Russie », sur la chaîne Fox.

Quant au fils Donald Jr. et à Paul Manafort, ancien directeur de campagne, ils sont actuellement en négociation avec la commission de la Justice du Sénat pour donner leur version des faits aux élus.

Tous deux négocient pour fournir à la commission tout document relatif à leurs interactions avec la Russie, et pour fixer les paramètres de leur témoignage devant la commission, dans un premier temps en privé, avant une éventuelle audition publique, ont indiqué les deux responsables de la commission, le républicain Chuck Grassley et la démocrate Dianne Feinstein.

Une audition sur la Russie aura lieu mercredi dans cette commission, mais la participation des deux hommes, invités, n’a pas été confirmée, la commission se réservant le droit de lancer des assignations en justice pour les contraindre à témoigner.