Derrière la démission de Sean Spicer, un vent de crise à la Maison-Blanche

La démission-surprise vendredi du porte-parole de la Maison-Blanche a dévoilé au grand jour les tensions au sein même du gouvernement Trump. Un départ qui intervient dans un contexte déjà tendu pour le président, cerné par l’enquête sur les soupçons d’ingérence russe dans la présidentielle américaine.

C’est tout sourire que Sean Spicer, désormais ex-porte-parole de la Maison-Blanche, est apparu en duplex dans l’émission Hannity’s Show, diffusée vendredi soir sur la chaîne conservatrice Fox News. Au journaliste Sean Hannity qui l’interroge sur les raisons de sa démission annoncée le matin même, Sean Spicer dément toute volonté du président de le pousser vers la sortie et assure qu’il a pris sa décision « dans l’intérêt supérieur du gouvernement ». « Cela a été un honneur et un privilège de servir le président Donald Trump et ce pays génial. Je continuerai tout le mois d’août », avait tweeté plus tôt l’intéressé. Il sera remplacé par son adjointe, Sarah Huckabee Sanders, 34 ans, qui avait rejoint dès février 2016 l’équipe de Donald Trump. De son côté, le président a remercié sur Twitter Sean Spicer, « une personne merveilleuse qui a subi les abus des médias qui relaient de fausses nouvelles — mais son avenir est brillant ».

Cacher les tensions ?

Mais derrière ce sourire de façade, Sean Spicer chercherait-il à cacher les nombreuses tensions au sein même de la Maison-Blanche ? Selon plusieurs médias américains, la nomination d’Anthony Scaramucci, un financier de Wall Street, au poste de directeur de la communication serait en effet la cause de son départ précipité. Le poste était vacant depuis la démission en mai de Michael Dubke, après seulement trois mois de service. C’est Sean Spicer lui-même qui assurait l’intérim. « Après avoir offert vendredi matin à M. Scaramucci le poste, M. Trump a demandé à M. Spicer de rester en tant que porte-parole de la Maison-Blanche. M. Spicer a refusé l’offre, estimant que l’embauche de M. Scaramucci augmenterait la confusion et l’incertitude qui submergent déjà la Maison-Blanche », écrit le New York Times, s’appuyant sur le témoignage de deux individus qui ont eu connaissance directement de cet échange.

Toujours selon le quotidien américain, Sean Spicer était la cible de la colère du président depuis des mois. Gaffeur en série, il n’apparaissait plus que rarement aux points de presse hebdomadaires, et était souvent remplacé par sa numéro 2. Cette démission est un coup dur pour Reince Priebus, le secrétaire général de la Maison-Blanche. C’est lui qui avait appuyé la nomination de Sean Spicer malgré le scepticisme de Donald Trump, qui s’interrogeait sur sa loyauté. Reince Priebus avait d’ailleurs déjà empêché plus tôt dans l’année la nomination d’Anthony Scaramucci à un autre poste important à la Maison-Blanche.

Pour sa première conférence de presse vendredi, Anthony Scaramucci, dont la nomination a été appuyée par Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, a aussitôt mis fin aux rumeurs de tensions. « Il y a eu des spéculations dans la presse sur ma relation avec Reince, donc je veux juste en parler très rapidement. Reince et moi sommes amis depuis six ans. Nous sommes un peu comme des frères qui se chamaillent de temps en temps, ce qui est tout à fait normal pour des frères », a-t-il décrit.

Prévoyant une éventuelle fouille des médias dans son passé, Anthony Scaramucci a pris les devants en effaçant tous ses vieux tweets, où il se montrait parfois très critique envers la politique du président. « Mes opinions ont évolué et mes anciens tweets ne doivent pas gêner. Je sers la ligne d’action du président et c’est tout ce qui compte », a-t-il expliqué sur Twitter, invoquant une « transparence totale ».

Trump veut s’autogracier

Cette démission intervient dans un contexte déjà tendu pour le président. Le 18 juillet, le vote de sa réforme de la santé, le « Trumpcare », avait été annulé, faute de majorité au Sénat. Deux sénateurs républicains, Mike Lee (Utah) et Jerry Moran (Kansas) avaient en effet annoncé qu’ils voteraient contre.

L’étau se resserre également sur la famille du président dans l’enquête sur les soupçons d’ingérence russe lors de l’élection présidentielle. Son fils, Donald Trump Jr., avait avoué le 11 juillet sur Twitter avoir rencontré en juin 2016 Natalia Veselnitskaya, une avocate russe proche du Kremlin, qui promettait de lui fournir des informations embarrassantes sur le financement de la campagne d’Hillary Clinton. Il sera auditionné la semaine prochaine devant la commission du Sénat, tout comme le gendre de Trump et mari d’Ivanka Jared Kushner.

Certains membres de son gouvernement sont également dans la tourmente. Vendredi, le Washington Post révélait que le procureur général, Jeff Sessions, avait bien évoqué la campagne présidentielle de Trump avec Sergueï Kislyak, l’ambassadeur russe à Washington, contrairement à ce qu’il avait affirmé. Dans un long entretien au New York Times publié le 19 juillet, Donald Trump déclarait d’ailleurs regretter la nomination de Jeff Sessions, qui, devant les soupçons entourant ses deux rencontres avec Sergueï Kislyak en 2016, s’était récusé de toute enquête concernant la campagne présidentielle. De là à s’en séparer ?

En parallèle, Mark Corallo, porte-parole des avocats du président, a également quitté ses fonctions ce jeudi, sans en expliquer les raisons. Une démission qui intervient alors que ses conseils chercheraient par tous les moyens à compromettre l’investigation du procureur spécial Robert Mueller, nommé mi-mai pour garantir l’indépendance de l’enquête. « Ils cherchent des conflits d’intérêts qu’ils pourraient utiliser pour discréditer l’enquête — ou même pour monter un dossier afin de limoger M. Mueller ou d’obliger certains membres de son équipe à se retirer », affirme le New York Times. Pire, Donald Trump aurait même demandé à ses avocats s’il pouvait se gracier lui-même, ainsi que ses proches, affirme de son côté le Washington Post. De la simple « curiosité », a aussitôt tempéré l’un de ses conseillers. Ouf.