Le déclin de l’Empire

Le titre de mon texte était facile à trouver. Je vais tenter d’être bref, bien que le sujet ne porte pas à la courte réflexion.

Jeudi, O.J.Simpson a appris qu’il pourra être libéré de prison après presque neuf ans de détention. Il avait été condamné à cette peine, que tous les experts ont qualifiée de beaucoup trop longue comparativement au délit commis. Tous avaient compris que cette peine de 9 à 33 ans de prison avait été donnée afin de compenser l’acquittement déplorable et insensé d’O.J. Simpson dans la mort de son épouse, Nicole Brown, 12 ans plus tôt.

Donc, la vie de Mme Brown a pour la justice américaine une valeur de 9 ans de détention. Il me semble que c’est peu.

Dans un tout autre ordre d’idées, une courte réflexion sur tout ce qui concerne M. Trump. Son élection n’a aucun sens. Cet homme est un imposteur de première. Il fait preuve de décisions qui sont dignes d’un adolescent, ou même d’un préadolescent. Aucun contrôle sur ses humeurs. Un besoin maladif d’être adulé. Il s’entoure de membres de sa famille qui ne connaissent rien à la gestion d’un pays aussi important que les É.-U. et à qui il confie des mandats de grande importance. Il tente de mener son pays comme il menait ses casinos autrefois.

Je le répète, cet homme est dangereux, car il n’a aucune idée du mandat qui lui a été confié. Il parade entouré de têtes blondes, de jeunes mecs et de vieux pirates qui tentent de diriger le pays. Heureusement, il y a de l’espoir à l’horizon, car le mot impeachment commence à être prononcé de plus en plus. Le Sénat ne lui est plus acquis, même les républicains commencent à le déserter. Alors souhaitons une fin rapide à ce très mauvais feuilleton mettant en vedette un millionnaire qui jure qu’il aidera les moins nantis, son gendre le beau gosse qui s’enlise de plus en plus dans ses mensonges, sa fille la belle blonde qui est toujours à ses côtés, son fils qui s’acoquine avec des espions russes, et sa femme qui ne parle pas mais sais si bien sourire.

En conclusion, aujourd’hui, je suis fier d’être Canadien. Bien sûr, il y a la manie de fredonner des chansons de l’épouse du premier ministre qui m’énerve un peu, mais je ne changerais jamais M. Trudeau pour qui que ce soit de la famille Trump, car la vraie démocratie se trouve au nord du 45e parallèle.