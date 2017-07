Trump nomme le républicain Jon Huntsman ambassadeur en Russie

Washington — Donald Trump a nommé mardi Jon Huntsman, un diplomate et ancien gouverneur très expérimenté, ambassadeur des États-Unis en Russie, dans un contexte de fortes tensions avec Moscou.



Jon Huntsman est un républicain, ancien gouverneur de l’Utah (ouest) qui avait été nommé par Barack Obama ambassadeur des États-Unis en Chine, où il a officié de 2009 à 2011.



« Le gouverneur Jon Huntsman a eu une éminente carrière en tant qu’homme politique, que diplomate et qu’homme d’affaires », a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué, soulignant qu’il occupait actuellement les fonctions de président du groupe de réflexion spécialisé dans les affaires étrangères Atlantic Council ainsi que la présidence de la Fondation Huntsman contre le cancer.



Il doit encore être confirmé par le Sénat.



Cet homme de 57 ans a également été ambassadeur des États-Unis à Singapour et a occupé plusieurs hautes fonctions au sein du ministère du Commerce. M. Huntsman a été élu gouverneur de l’Utah à deux reprises.



Une partie de sa carrière s’est aussi déroulée dans le secteur privé : il a siégé dans des conseils d’administration de grandes compagnies (Hilton, Chevron, Ford Motor, Caterpillar).



Il est marié et père de sept enfants, d’après les éléments biographiques fournis par la Maison-Blanche.