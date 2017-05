L'ancien directeur du FBI Robert Mueller nommé procureur spécial dans l'enquête Trump-Russie

Enquête indépendante

Washington — Le ministère américain de la Justice a nommé mercredi un procureur spécial pour mener l’enquête explosive sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre Moscou et des membres de l’équipe de campagne de Donald Trump.« Ma décision ne signifie pas que des délits ont été commis ou que des poursuites sont nécessaires », a souligné le numéro deux de la Justice, Rod Rosenstein, dans un communiqué pour annoncer la nomination de l’ancien directeur du FBI, Robert Mueller, 72 ans, à cette fonction.« Compte tenu des circonstances actuelles particulières, j’ai estimé que l’intérêt public demande de placer cette enquête sous l’autorité d’une personne qui exerce un degré d’indépendance vis-à-vis de la hiérarchie habituelle », a-t-il ajouté.Cette annonce survient un peu plus d’une semaine après le limogeage choc par Donald Trump du chef du FBI James Comey et au moment où le président américain est accusé d’avoir cherché à entraver cette enquête.Depuis le renvoi de James Comey, l’opposition démocrate réclamait la nomination d’un procureur spécial, plus indépendant du pouvoir, pour superviser l’enquête en cours du FBI.Un procureur spécial a autorité pour mener son enquête plus indépendamment de la hiérarchie du ministère de la Justice. Il n’a pas à informer le ministre de la Justice ou ses adjoints des avancées de son enquête. Il est en outre autorisé à lancer des poursuites si nécessaire.Donald Trump avait d’abord justifié le limogeage de James Comey par sa gestion de l’affaire des courriels d’Hillary Clinton avant d’admettre qu’il avait depuis longtemps décidé de se débarrasser du haut policier, dont le mandat courait jusqu’en 2023.Mardi soir, des révélations de la presse américaine ont ébranlé la Maison-Blanche, affirmant que le président américain avait demandé en février à M. Comey de classer l’enquête sur Michael Flynn, son éphémère conseiller à la sécurité nationale accusé de contacts suspects avec la Russie. M. Comey aurait consigné cette tentative d’étouffer une enquête dans des notes dont plusieurs médias américains ont fait état.