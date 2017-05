FBI: des élus veulent les «enregistrements» évoqués par Trump

Des élus du Congrès américain ont mis la pression dimanche sur Donald Trump à propos du limogeage du directeur du FBI James Comey, appelant à ce que le président américain remette ses éventuels « enregistrements » de conversations avec le premier policier des États-Unis.

Dans un tweet sibyllin vendredi, le président avait menacé : « James Comey ferait bien d’espérer qu’il n’existe pas d’"enregistrements" de nos conversations avant qu’il ne commence à faire des révélations à la presse ! ».

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!