De Narcisse et de Trump

Le récit de la mythologie grecque raconte que Narcisse, découvrant la futilité de sa passion pour sa personne, en arriva à poser le geste irréparable. Désespéré par le fait que le reflet de son image disparaissait avec l’arrivée d’ondes troubles dans l’eau de l’étang où il avait l’habitude de contempler son amour pour lui-même, il se laissa entraîner vers le fond.

On pourrait extrapoler sur ce mythe et imaginer que Donald Trump, grisé par le reflet de son passé médiatique, se serait engagé dans une expédition de chasse politique avant tout pour assouvir cette passion maladive attachée à son ego, sans jamais penser qu’un concours de circonstances imprévisible et inattendu allait lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche. Le détournement des faits et ses réactions quant aux sérieuses accusations révélées depuis des mois, et finalement le congédiement du directeur du FBI seraient finalement l’expression inconsciente d’un comportement suicidaire (sorte d’appel à la destitution qui s’inscrirait dans cette logique narcissique). On verra dans quelques mois qu’il ne pourra plus tolérer les obligations attachées à sa fonction et qu’il posera le geste fatal qui mettra fin à cet épisode de sa vie politique.