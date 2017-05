Trump défend sa décision de congédier le patron du FBI

Washington — Le président américain Donald Trump a utilisé son arme préférée, Twitter, pour défendre mercredi sa décision de mettre à la porte le directeur de la police fédérale, James Comey, qui enquêtait jusqu’ici sur les liens de l’équipe de campagne de M. Trump avec la Russie lors de la dernière élection présidentielle.

M. Trump a assuré que républicains et démocrates « finiront par me remercier ».

Il n’a fait aucune mention de l’impact du congédiement de M. Comey sur l’enquête, déclarant simplement que son successeur « fera un bien meilleur travail et restaurera l’esprit et le prestige du FBI ».

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.