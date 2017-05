Présidentielle française: Barack Obama apporte son soutien à Emmanuel Macron

À quelques jours du second tour de la présidentielle française, Barack Obama a annoncé dans une vidéo son soutien pour Emmanuel Macron.



C'est l'équipe de candidat du mouvement « En Marche !» qui a publié sur Twitter jeudi une vidéo de l'ancien président des États-Unis. Dans celle-ci, Barack Obama affiche son soutien officiel pour le candidat.





À ses yeux, Emmanuel Macron est le meilleur candidat pour le futur de la France. « Il s’est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s’adresse à leurs espoirs, et non à leurs peurs. »« Cette élection est d’une importance capitale pour l’avenir de la France et des valeurs que nous chérissons, parce que la réussite de la France importe au monde entier », lance-t-il à la caméra.L’ancien président des États-Unis et le candidat du mouvement « En Marche ! » s’étaient parlé au téléphone peu avant le premier tour en avril dernier. Si Barack Obama avait alors affirmé avoir « apprécié » l’échange, il n'avait pas donné son appui officiel à M. Macron.