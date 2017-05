Les compagnies aériennes promettent de réduire la survente

Washington — Les dirigeants de quatre grandes compagnies aériennes américaines ont rivalisé mardi de promesses de réforme devant les parlementaires du Congrès, scandalisés par de récents incidents médiatisés avec des passagers. De hauts responsables d’United, d’American, de Southwest et d’Alaska Airlines étaient convoqués mardi à une audition à la Chambre des représentants, avec un sujet en tête de l’ordre du jour : comment réduire les surréservations, qui consistent à vendre plus de billets que de sièges disponibles sur un vol afin de prendre en compte les passagers qui ne se présentent pas. Le p.-d.g. d’United, Oscar Munoz, a une nouvelle fois fait amende honorable pour l’incident du 9 avril, quand un passager, David Dao, a été débarqué de force d’un vol à Chicago pour libérer un siège au profit d’un employé de la compagnie. Il a énuméré les réformes engagées, notamment la hausse à 10 000 $, au lieu de 1350 $, du montant compensatoire maximum pour inciter un passager à céder sa place sur un vol surréservé, ainsi que de nouvelles formations pour les employés. Chez American Airlines, « nous n’avons pas fixé de limite », a déclaré Kerry Philipovitch, directrice de l’expérience client. Et comme United, American s’engage à ne plus jamais faire descendre contre son gré un passager déjà assis dans un avion, a-t-elle dit. De son côté, le directeur commercial de Southwest Airlines, Robert Jordan, a répété l’annonce récente que la compagnie renoncerait complètement à la survente à partir du 8 mai.